غيلياد تستحوذ على شركة صنعت دواء مضاداً لسرطان الثدي.. هذه قيمة الصفقة

نيويورك، الولاياتا لمتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة غيلياد ساينسز يوم الأحد أنها ستستحوذ على شركة الأدوية البيولوجية "إيمونوميدكس" مقابل 21 مليار دولار، ما سيساعد المجموعة على توسيع محفظة علاجاتها لأنواع مختلفة من السرطان.

وتوفر الصفقة مع "إيمونوميدكس" لشركة غيلياد عقار "تروديلفي"، وهو دواء مضاد لسرطان الثدي الثلاثي السلبي المتقدم. ومنح الدواء موافقة معجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أبريل/ نيسان.

وسيتم الاستحواذ على شركة "إيمونوميدكس" مقابل 88 دولاراً للسهم الواحد نقداً، أي أكثر من ضعف القيمة التي تداول بها سهم الشركة يوم الجمعة عند 42.25 دولار.

وقال دانيال أوداي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غيلياد في بيان إن هذا الاستحواذ يمثل "تقدماً كبيراً في عمل غيلياد لبناء محفظة أورام قوية ومتنوعة. تروديلفي هو دواء تحويلي معتمد لنوع من السرطان يصعب علاجه بشكل خاص. سنواصل الآن استكشاف إمكانياته في علاج العديد من أنواع السرطان الأخرى، كعلاج وحيد أو بالاشتراك مع علاجات أخرى".

ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الأخير من العام 2020، بحسب الشركات. وقالت غيلياد إن الصفقة ستمول بـ15 مليار دولار نقداً وحوالي 6 مليارات دولار من الديون الصادرة حديثاً.