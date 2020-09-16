الإمارات.. مكتب أبوظبي للاستثمار يستعد لخطوة غير مسبوقة في تل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار استعداده لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وإسرائيل في البيت الأبيض.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع أن مكتب أبوظبي للاستثمار يستعد لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج الإمارات، في تل أبيب.

وجاء في التغريدة التي نشرها مكتب أبوظبي الإعلامي: " في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل"، يستعد مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي وإسرائيل".

في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل"، يستعد مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين #أبوظبي وإسرائيل. https://t.co/hlhgUSOQ6z

وأضاف المكتب في تغريدة أخرى: "ويعد المكتب الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية. ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا"، على حد تعبيره.

ويعد المكتب الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في #أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية. ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وكانت قد وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع علاقات كامل، الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى جانب البحرين التي أقدمت على الخطوة نفسها.