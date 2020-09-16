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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت موانئ دبي العالمية يوم الأربعاء عن توقيعها عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية للتعاون في مجال الشحن والموانئ وتطوير المناطق الحرة والبنى التحتية للتجارة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن اتفاقيات التعاون تهدف إلى تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، وتعزيز حركة التجارة بين الدولتين وفي المنطقة.

وتضمنت الاتفاقيات 3 مذكرات تفاهم وقعت مع الشركة التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوغيل، وهو شريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.

وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فقد شملت مذكرات التفاهم اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات من بينها:

قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي. مساهمة "جمارك دبي" في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة. استكشاف "الأحواض الجافة العالمية" فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.

كما أعلن فوغيل أن موانئ دبي العالمية وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية "ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا"، مضيفاً: أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه المزيد من الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية ودوڤرتاوار في مختلف القطاعات".

من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، عن ترحيبه بالقرار قائلاً إن مهمة موانئ دبي العالمية "تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة".

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم ذلك بعد مراسم توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وبين البحرين وإسرائيل يوم الثلاثاء، حيث وقعّت الإمارات وإسرائيل اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة للقيام بأنشطة متبادلة في شتى القطاعات، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيداً لاتفاق سلام بينهما.