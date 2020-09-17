تبحث عن وظيفة؟ هذه مهارات العمل الأكثر طلباً في الإمارات..

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتغير اتجاهات التوظيف في العالم وفقاً لمتغيرات عديدة، تختلف من زمان لمكان. إلّا أنه في العام 2020، كان لجائحة كورونا النصيب الأكبر من التأثير على جميع نواحي الحياة، بدءاً من تحول معظم الأعمال والشركات إلى العالم الرقمي، وصولاً إلى اختيار وتعيين موظفين جدد وإتمام العملية بشكل كامل عن بُعد.

نتيجة لذلك، لا بدّ أن تتغير اتّجاهات السوق والمهارات والوظائف الأكثر طلباً في مختلف أنحاء المنطقة.

هل تبحث حالياً عن وظيفة في دولة الإمارات وتتساءل عن وضع سوق العمل فيها؟ يظهر استبيان بعنوان "مؤشر فرص العمل" اتجاهات التوظيف السائدة في الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستساعدك نتائج الاستبيان على معرفة المهارات والمؤهلات التي تبحث عنها الشركات في الدولة والتخطيط وفقاً لذلك.

المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً

برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (55٪)، تليها القدرة على العمل ضمن فريق (41٪)، والاستعداد لقبول التحديات الجديدة (40٪)، كأكثر المهارات المطلوبة في الإمارات.

كما صرح 33٪ من أصحاب العمل في الدولة أنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية لإدارة فريق، في حين يبحث 31٪ عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 30٪ إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة الإدارية المتوسطة (3 إلى 7 سنوات).

أمّا فيما يتعلق بالتخصصات الأكثر طلباً بالنسبة لأصحاب العمل في الإمارات، فتعتبر شهادات إدارة الأعمال (30٪)، والهندسة (25٪) وتكنولوجيا المعلومات (16٪) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً.

اتجاهات التوظيف في الإمارات

أظهرت قطاعات استشارات الأعمال وإدارة الأعمال والاستشارات الإدارية (58٪) والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والنفط والغاز والبتروكيماويات (55٪) أعلى احتمالية للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الـ3 المقبلة.

وستقوم غالبية شركات الإمارات بتوفير وظائف للمناصب في المستويات المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (38٪)، يليه المدير (36٪) والمنسق (26٪). وتعتبر وظائف مدير المبيعات (18٪) وموظف الاستقبال (16٪) وموظف خدمة العملاء (14٪) أكثر الأدوار طلباً في الدولة.

وتصدر قطاع استشارات الأعمال وإدارة الأعمال والاستشارات الإدارية (81٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف عبر المنطقة على المدى الطويل أيضاً خلال العام القادم، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية (68٪) والسلع الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (66٪).

القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات

برزت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الطبية (32٪)، وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية والنفط والغاز والبتروكيماويات (كلاهما بنسبة 23٪)، كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات.

كما برز قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية كالأكثر جذباً للكفاءات المحلية (28٪)، يليه قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات (بنسبة 27٪). وفيما يتعلق بالخريجين الجدد، جاءت قطاعات العقارات والبناء والتطوير العقاري (25٪)، والخدمات المصرفية والمالية (24٪) كالأكثر جذباً لهم.

أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الطبية العامة والضيافة والترفيه (37٪) والإعلان والتسويق والعلاقات العامة (33٪).