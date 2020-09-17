نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت شركة آبل مؤخراً عن إصدارات جديدة من ساعة آبل وجهاز آيباد، إلّا أن هاتف آيفون الجديد لا يزال خلف الستارة، ومن المتوقع أن يبقى كذلك حتى الشهر المقبل.

ولكن، حتى إذا كنت غير قادر على الحصول على أحدث هاتف من آبل حالياً، سيوفر لك أحدث نظام تشغيل، iOS 14، تحديثاً جديداً مجانياً لهاتفك الحالي، إذ أن نظام التشغيل الجديد يمكن أن يعمل على هاتف آيفون 6S وكل الأجهزة التي طرحت بعد ذلك.

ولكن، ما خصائص نظام التشغيل الأحدث لهواتف آبل؟ إليكم أبرزها فيما يلي:

تطبيقات مصغّرة

ستوفر آبل طريقة أسهل لاكتشاف التطبيقات الجديدة والوصول إليها باستخدام ميزة تسمى "آب كليبس". وتوفر الميزة جزءاً صغيراً من التطبيق للاستخدام في الوقت المطلوب، سواء كانت لطلب سكوتر أو برغر من مطعم ما. وتعتبر هذه التطبيقات صغيرة الحجم وتعمل مع نظام الدفع من آبل، آبل باي. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار تنزيل الإصدار الكامل من التطبيق من متجر التطبيقات إذا أرادوا ذلك.

تحديثات للمحادثات الجماعية

أعلنت شركة آبل عن تحديثات جديدة للمحادثات الجماعية، بما في ذلك خيار تثبيت المحادثات الأكثر أهمية في أعلى قائمة الرسائل والإشارة إلى الآخرين في المحادثات الجماعية. كما سيتمكن المستخدمون أيضاً من تعيين صورة جماعية باستخدام صورة أو رمز تعبيري. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى تجسيدات آبل، المعروفة باسم ميموجي، المزيد من تسريحات الشعر، وخيارات العمر، وأقنعة الوجه المتزامنة مع عصر الوباء.

مفاتيح السيارة الرقمية

في البداية، تخلصت آبل من بطاقات الائتمان، والآن تريد أن تستبدل مفاتيح سيارتك أيضاً. استكشفت آبل أداة جديدة تسمح للأشخاص باستخدام هاتف آيفون أو ساعة آبل لفتح وبدء تشغيل سيارتهم. في البداية، ستكون الخاصية متاحة فقط مع سيارات بي إم دبليو 5 الجديدة من العام 2021. كما يمكن أيضاً مشاركة مفاتيح السيارة الرقمية مع أشخاص آخرين، مثل أفراد العائلة عبر تطبيق الرسائل.

إير بودز

ستحدّث سماعات آبل إيربودز أيضاً، حيث ستتمكن سماعات الأذن اللاسلكية الشهيرة من التنقل بسهولة أكبر بين الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من إنهاء كتاب صوتي ثم الانتقال لمشاهدة مسلسل ما على جهاز آيباد، ولكن عندما يتصل شخص ما، ستتصل السماعة تلقائياً بالهاتف لإجراء المكالمة.

تطبيق الترجمة

يمكن لتطبيق الترجمة الجديد ترجمة النصوص والتسجيلات الصوتية إلى 11 لغة مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والماندرين. كما يمكن للتطبيق أيضاً الترجمة في الوقت الفعلي بينما يتحدث شخصان لغتين مختلفتين أمام جهاز آيفون.

مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء القيام بأشياء أخرى

ستتيح ميزة الصورة في الصورة للمستخدمين متابعة مشاهدة مقطع الفيديو أو إجراء مكالمة فيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى، مثل iMessage. كما يمكن للمستخدمين تحريك الفيديو حول الشاشة أيضاً، أو إخفائه مع الاستمرار في الاستماع إلى الصوت.

المكالمات الواردة لن تستولي على شاشتك بعد الآن

أخيراً، ستعالج آبل مشكلة كبيرة للمستخدمين: لن تستولي المكالمات الواردة على شاشتك بعد اليوم، حيث ستظهر بدلاً من ذلك على هيئة لافتة في أعلى الشاشة.

تحديثات خصوصية

ركزت آبل بشكل كبير على الخصوصية في السنوات الأخيرة الماضية كطريقة لتمييز نفسها عن عمالقة التكنولوجيا الآخرين. في أحدث خطوة لها، ستمنح آبل المستخدمين خيار مشاركة موقعهم التقريبي فقط مع التطبيقات، بدلاً من مكانهم بالضبط. كما سيتمكن المستخدمون في متجر التطبيقات أيضاً من رؤية ملخص لمعلومات الخصوصية التي تستخدما التطبيقات قبل تحميلها.