دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يقوم مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية والصادر من قبل مركز موناش للدراسات بالتعاون مع ميرسر، بقياس وتصنيف أفضل الأنظمة التقاعدية في العالم، بهدف تحسينها وتحقيق نتائج أفضل للمستفيدين منها.

ويعتمد المؤشر على 3 أسس لتقييم الأنظمة التقاعدية وهي القدرة والاستدامة والنزاهة، حيث تعتمد هذه الأسس على عوامل مثل الفوائد، وتصميم النظام، والمدخرات، والدعم الضريبي، وملكية المنزل، وأصول النمو، وتغطية المعاش، والأصول، والدين الحكومي، والنمو الاقتصادي والعديد من العوامل الأخرى.

ويغطي المؤشر 37 دولة في العالم، من بينها دولة عربية واحدة هي المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على المؤشر في المركز الـ22 عالمياً.

وبحسب المؤشر، تعد هولندا أفضل الدول من حيث نظامها التقاعدي، تليها الدنمارك ومن ثم أستراليا.

تعرّفوا إلى قائمة الدول التي توفر أفضل أنظمة المعاشات التقاعدية في العالم في الإنفوغرافيك أعلاه: