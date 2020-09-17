نتفليكس تعقد شراكة مع "ميركوت" السعودية المنتجة لسلسلة "مسامير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة نتفليكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأربعاء عن تعاونها مع شركة الإنتاج السعودية "ميركوت" لصنع المحتوى العربي ونشره على المنصة.

وبحسب ما ذكرته شركة ميركوت، المنتجة لسلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "مسامير"، فإن الاتفاقية التي وقعت عليها الشركتان تعد حصرية، وستمتد لـ5 سنوات.

كما أضافت "ميركوت" أن الاتفاقية ستتضمن إنتاج ونشر مجموعة أعمال كبيرة، منها مواسم وأفلام مسامير القادمة بالإضافة إلى إنتاج مسلسل أصلي جديد و فيلم روائي طويل.

وقالت نتفليكس في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي في تويتر إن "جميع مواسم مسامير السابقة، ومواسم جديدة وحصرية، بالإضافة لأفلام مسامير القادمة وترخيص أصلي جديد لمسلسل رسوم متحركة للكبار، وترخيص لفيلم روائي أصلي"، ستعرض على نتفليكس بموجب الاتفاق.

كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة ميركوت، عبدالعزيز المزيني، في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر: "صنعنا التاريخ بإطلاق أول فيلم تذاكر يربح في شباك التذاكر السعودي، واليوم نعلن عن أول شراكة من نوعها في المنطقة. اتفاقية شراكة إنتاج و نشر للخمس سنوات القادمة مع نتفليكس. نجاحنا ما هو نجاح لميركوت فقط. بل نجاح للإنتاج السعودي".