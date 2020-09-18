بعد حظره بالهند.. ماذا سيفعل مستخدمو تيك توك في حال تم حظره في أمريكا؟

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN Business)-- تُخطط وزارة التجارة الأمريكية لتقييد الوصول إلى تطبيقي تيك توك - TikTok ووي شات - WeChat، الأحد المقبل، حيث من المقرر أن تدخل الأوامر التنفيذية لإدارة الرئيس دونالد ترامب ضد التطبيقين حيز التنفيذ.

وقالت الإدارة الأمريكية، الجمعة، إنه اعتبارًا من الأحد سيتم حظر أي تحركات لتوزيع أو الحفاظ على WeChat أو TikTok في متجر التطبيقات. لم تستجب آبل وجوجل على الفور لطلب التعليق.

بينما قد يتمكن المستخدمون الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات من الاستمرار في استخدام البرنامج، فإن القيود تعني أنه لا يمكن تنزيل الإصدارات المُحدثة من التطبيقات.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، صباح الجمعة، على قناة Fox Business: "التغيير الحقيقي الوحيد اعتبارًا من ليلة الأحد هو أن (مستخدمي TikTok) لن يتمكنوا من الوصول إلى تطبيقات مُحسنة أو محدثة أو مُطورة أو صيانة".

وتعد القيود التي تستهدف WeChat أكثر شمولاً. وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إنه اعتبارًا من يوم الأحد سيكون من غير القانوني استضافة أو نقل حركة مرور الإنترنت المرتبطة بـ WeChat.

وأضاف البيان أن الشيء نفسه ينطبق على TikTok اعتبارًا من 12 نوفمبر تشرين الثاني.

وتدرس إدارة ترامب حاليًا اقتراحًا يتضمن شراء شركة أوراكل الأمريكية لعمليات تطبيق Tik Tok في أمريكا من شركته الصينية الأم (بايت دانس – ByteDance) لحل مخاوف الأمن القومي للإدارة المتعلقة بـ TikTok، فيما الموعد النهائي لإتمام لصفقة هو 12 نوفمبر تشرين الثاني.

ولم تستجب تيك توك أو شركة تنسنت Tencent، المالكة لتطبيق WeChat، على الفور لطلبت التعليق.

ولا يزال من الممكن الإعلان عن المزيد من القيود لاحقًا، بما في ذلك القيود المفروضة على التطبيقات الأخرى إذا تم استخدامها كحل بديل.

وفي ملفات المحكمة السابقة، اقترحت الحكومة الأمريكية أن القيود المفروضة على تيك توك وويشات ستكون محدودة النطاق، ولن تهدف إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين أو موظفي تيك توك الأمريكيين.

سيظل موظفو تيك توك قادرون على تلقي الرواتب والمزايا والقيام بوظائفهم اليومية دون تجاوز الحظر.

في ملف منفصل بتاريخ 15 سبتمبر أيلول، حذَرت حكومة الولايات المتحدة من أن الاتصال عبر ويشات قد يكون "ضعيفًا" نتيجة للسياسات القادمة، ولكن "لن يتم استهداف المستخدمين أو إخضاعهم لعقوبات".

وقال وزير التجارة الأمريكي: "تثبت إجراءات اليوم مرة أخرى أن الرئيس ترامب سيبذل قصارى جهده لضمان أمننا القومي وحماية الأمريكيين من تهديدات الحزب الشيوعي الصيني".

وأشار روس إلى أنه "بتوجيه من الرئيس، اتخذنا إجراءات مهمة لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، مع تعزيز قيمنا الوطنية والمعايير القائمة على القواعد الديمقراطية والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح الأمريكية".

في المقابل، قالت فانيسا باباس، المدير العام لتطبيق تيك توك، في تعليق لها على القرار، إن الحظر "سيكون سيئًا للصناعة". ودعت فيسبوك وانستغرام إلى الانضمام علنا إلى الطعن على قرارات ترامب.

وأضافت باباس: "هذه لحظة لوضع منافستنا جانبًا والتركيز على المبادئ الأساسية، مثل حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة".