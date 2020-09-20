تأجيل حظر "تيك توك" بعد إعلان ترامب موافقته على صفقة لشراء التطبيق

بعد حظره بالهند.. ماذا سيفعل مستخدمو تيك توك في حال تم حظره في أمريكا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه وافق على صفقة بين الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، وأوراكل، لتفادي حظر تيك توك في متاجر التطبيقات الأمريكية مؤقتاً.

وأكدت وزارة التجارة في بيان مساء يوم السبت أنها ستؤجل، لمدة أسبوع واحد، القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، الأحد.

وستستمر بايت دانس في امتلاك غالبية تيك توك بموجب الاتفاقية التي قال ترامب إنه وافق عليها، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وفي حديثه مع الصحفيين، قال ترامب إنه وافق على الصفقة "من حيث المفهوم"، مضيفاً: "لقد منحت الصفقة مباركتي. إذا أتموها، فذلك رائع. إذا لم يفعلوا، فلا بأس أيضاً".

كما قال ترامب إن الصفقة ستشمل وول مارت أيضاً، مضيفا أن "الأمن سيكون 100٪. سيستخدمون سحابات منفصلة وأمنة وقوية للغاية".

وقال ترامب إن الصفقة ستشمل أيضاً صندوقاً بقيمة 5 مليارات دولار للتعليم في الولايات المتحدة، رغم أنه لم يذكر الشركات التي ستدفع المبلغ. وكان قد أعرب ترامب في السابق عن رغبته في دفع الشركات دفعة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، لكنه فوجئ عندما قيل له إن مثل هذا الترتيب سيكون غير قانوني.

وتأتي مباركة ترامب قبل ساعات من بدء سريان القيود التي فرضتها وزارة التجارة والتي من شأنها إزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تديرها آبل وغوغل. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على الأمر.

ومن المقرر أن تستمر بايت دانس في امتلاك غالبية تيك توك بموجب الاتفاق الذي قال ترامب إنه وافق عليه، إلّا أن ذلك يتناقض مع ادعاء ترامب للصحفيين يوم السبت بأن تيك توك ستخضع "لسيطرة كاملة" من قبل وول مارت وأوراكل.

وأكدت تيك توك في بيان أن أوراكل وول مارت ستحتفظان معاً بحصة تصل إلى 20٪.