الاتحاد الأوروبي يدعم العراق بـ90 مليون يورو.. وهذه تفاصيل الاتفاقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد يوم الأحد اتفاقية مساعدات تنموية بلغت قيمتها 90 مليون يورو، أي 106.5 مليون دولار، بهدف مواجهة جائحة كورونا ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وذكرت هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعها يوم الأحد أن الاتفاقية تعد جزءاً من حزمة مساعدات أوسع من الاتحاد الأوروبي، تبلغ قيمتها 188 مليون دولار، وأعلن عنها في أغسطس/ آب الماضي لدعم العراق في الاستجابة للصدمات المتعددة، من بينها جائحة كورونا.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة حزمة دعم تبلغ قيمتها 71 مليون دولار، مخصصة لمعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة وتعزيز فرص العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية للسكان، وبدء إصلاح الحماية الاجتماعية.

كما تتضمن الاتفاقية أيضاً حزمة دعم قدرها 35.5 مليون دولار، مخصصة لدعم الحوكمة والشفافية ومصداقية نظام العدالة.

وقال مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، إن هذه الاتفاقية تشمل فرصة "توفير أكثر من 2500 وظيفة جديدة، ووصول المناطق الحضرية المهمشة إلى الخدمات"، مضيفاً أن الإصلاح المقصود لتغطية الحماية الاجتماعية "سيضمن استهداف احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بشكل أفضل".