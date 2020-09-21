نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- سيسعى برنامج واقع جديد مخطط له لمنح الفائز في مسابقته على الهواء "أعظم جائزة تُمنح على وجه الأرض": إقامة لمدة 10 أيام في محطة الفضاء الدولية.

وقالت الشركة المنتجة للبرنامج، "سبيس هيرو"، إن المتسابق الفائز في البرنامج، والذي سيسمى "سبيس هيرو" أيضاً، أي "بطل الفضاء"، قد ينطلق إلى الفضاء في العام 2023.

وذكر البيان الذي نشرته الشركة أن "سبيس هيرو" هو فرصة لأي شخص من أي خلفية ليصبح أول مستكشف فضاء منتخب عالمياً يشارك في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية".

وبحسب البيان فإن شركة الإنتاج تبحث الآن عن "علامة تجارية عالمية وشركاء توزيع أساسيين". وقال متحدث باسم الشركة عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة إن "سبيس هيرو" تخطط لفتح عملية التقديم للبرنامج في النصف الأول من العام 2021 قبل أن يبدأ البث في العام 2022.

وكانت قد وصفت الشريك المؤسس لـ"سبيس هيرو"، ديبورا ساس، جائزة البرنامج بقيمة 65 مليون دولار، بينما قال المتحدث باسم الشركة إن المجموعة حالياً في "المرحلة الثانية من جمع التبرعات".

ولم تعلن الشركة عن أي تفاصيل متعلقة بشكل البرنامج.

وقالت شركة "سبيس هيرو"، التي يرأسها مدير تنفيذي سابق في نيوز كورب يدعى مارتي بومبادور، إنها تعمل مع شركة آكسيوم سبيس الناشئة في تكساس لتنسيق الرحلة إلى الفضاء.

وأسست آكسيوم بشراكة مع مايكل سوفريديني، الذي قاد برنامج محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة ناسا من 2005 إلى 2015. وتخطط الشركة لتكون وسيطاً لناسا لشركات مثل سبيس إكس وبوينغ وأي أفراد من القطاع الخاص مهتمون بحجز رحلات إلى الفضاء لأغراض السياحة أو الترفيه أو لأغراض تجارية أخرى.

وقالت أكسيوم أيضاً إنها تستطيع توفير كل التدريب اللازم لإعداد الأفراد لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وقد قامت وكالة ناسا في السنوات الأخيرة بدفعة كبيرة لإثارة الاهتمام بالنشاط التجاري على محطة الفضاء الدولية، والتي هي مختبر مداري بمليارات الدولارات استضاف أطقم رواد الفضاء ومئات التجارب العلمية على مدار العقدين الماضيين.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن رئيس وكالة الفضاء، جيم بريدنشتاين، أن الممثل توم كروز يعمل مع ناسا على خطط لتصوير فيلم على متن محطة الفضاء الدولية، حيث ستتولى أكسيوم أيضاً التدريب والتنسيق لهذا المشروع.