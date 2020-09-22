خفايا وأسرار.. كل ما يجب عليك معرفته عن "الويب العميق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما نسميه عادة بالويب أو الشبكة العنكبوتية هو في الحقيقة مجرد سطح يختبئ تحته ما لا يمكن لعيننا المجردة رؤيته.. إذ تحت ذلك السطح يوجد "محيط" شاسع مجهول يسمى غالباً بـ"الويب العميق".

ولا يمكن قياس حجم شبكة الويب، ولكن، يقول باحثون في أهم الجامعات حول العام إن الويب الذي نعرفه المكون من مواقع كفيسبوك وتويتر وويكيبيديا، يشكل أقل من 1٪ من شبكة الإنترنت العالمية. فما الذي يشكل الـ99٪ المتبقية؟

عندما تبحث وتتصفح المواقع، فأنت في الحقيقة تطفو على السطح لا أكثر، وكلما غصت أكثر وأكثر في أعماق الويب ستجد ترليونات الصفحات التي لم يرها معظم الناس من قبل، ولكن الوصول إليها ليس سهلاً. وتشمل هذه الصفحات المتفرقة العميقة المظلمة كل شيء.. من الإحصاءات والبحوث الأكاديمية المملة إلى عمليات بيع الأعضاء البشرية غير القانونية.

وفيما يلي بعض المعلومات عن هذا "المحيط" الغامض والعميق:

１. للحصول على المعلومات والنتائج، تقوم محركات البحث الرئيسية بمسح الويب لمواقع مفهرسة ومترابطة. تماماً مثل وضح شبكة على سطح المحيط ثم سحبها.

２. هذه الشبكات تجمع أقل من 1٪ من محتوى الويب، وتتفادى كلياً البيانات ونتائج البحث الهائلة الأخرى.

３. إذا طرحت سؤالاً على قاعدة البيانات، ستقوم بإنشاء صفحة ويب منفصلة وفريدة، لا يتم عرضها على الويب القابل للفهرسة.

４. صفحات ووثائق الشبكات الخاصة المستقلة تعد أيضاً من النتائج المخفية، من بينها مقالات المجلات الأكاديمية.

５. الجزء الأكثر سرية على الويب هو شبكة "تور" الخفية، والتي لا يمكن الدخول أو الوصول إليها إلا عبر برامج خاصة تخفي هوية وموقع المستخدمين.