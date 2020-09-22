مايكروسوفت تخطط لشراء شركة مطورة لألعاب الفيديو.. وهذه قيمة الصفقة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت مايكروسوفت يوم الاثنين عن خطط لشراء "زيني ماكس"، الشركة الأم للشركة المطورة لألعاب الفيديو، "بيثيسدا سوفتوركس"، في صفقة استحواذ تاريخية تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار.

وتعد بيثيسدا واحدة من أكبر مطوري الألعاب المملوكة للقطاع الخاص في العالم، وقد أنتجت العديد من الامتيازات التي نالت إعجاب النقاد بما في ذلك "Elder Scrolls" و"Fallout" و"Doom". كما تعد بيثيسدا الشركة المطورة لـ"Starfield"، وهي أحد أكثر الألعاب المنتظرة في العالم التي لم تطرح بعد.

ومن المتوقع أن يساعد استحواذها على تعزيز خدمة "غيم باس" لجهاز إكس بوكس من مايكروسوفت، وهي خدمة اشتراك شهرية تشبه نتفليكس، تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة تضم أكثر من 100 لعبة. وقد جمّعت "غيم باس" عائدات مايكروسوفت من ألعاب الفيديو كل عام منذ إطلاقها في يونيو/ حزيران من العام 2017.

وقال يوست فان درونن، مؤسس شركة "New Breukelen" للاستثمار في ألعاب الفيديو إن الاستحواذ على "زيني ماكس" "سيرفع على الفور من قيمة غيم باس ويغلق فجوة المحتوى بين إكس بوكس وبلاي ستيشن. إنه يرفع الحواجز أمام دخول المتنافسين الجدد الطموحين مثل أمازون وغوغل".

وتُظهر الصفقة أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، يركز على تنمية قاعدة المستهلكين للشركة، وفقاً للمحلل دان آيفز من "ويدبوش سيكيوريتيز"، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب محاولة مايكروسوفت الفاشلة لشراء تيك توك.