أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت منظمة "يونيكود كونسورتيوم" غير الربحية والتي تشرف على معايير الرموز التعبيرية والمسؤولة عن الإصدارات الجديدة منها، عن إطلاق أكثر من 200 رمز تعبيري لتصل إلى الهواتف المحمولة خلال العام المقبل في إصدار محدود باسم "إيموجي 13.1".

ووصفت يونيكود الإصدارات الجديدة بالـ"الثانوية"، إذ أن الاتحاد كان قد أعلن في أبريل/ نيسان أنه لن يكون هناك رموز تعبيرية جديدة حتى العام 2022 بسبب الوباء.

ومن بين الإضافات الرئيسية – التي تتناسب مع أوضاع العام الحالي – قلب بضمادة ملفوفة حوله وقلب مشتعل.

كما ستتضمن الإصدارات الجديدة إضافة رئيسية أخرى وهي شخصية ملتحية محايدة الجنس. ويقدم التصميم محايد الجنس 3 أشكال مختلفة: "شخص محايد الجنس" بلحية، و"امرأة" بلحية، و"رجل" بلحية.

Credit: emojipedia

ولكن الجزء الأكبر من التحديث، الذي يضم 200 من أصل 217 رمزاً تعبيرياً جديداً، مخصص لدرجات لون بشرة رمز "الزوجين مع القلب" التعبيري ورمز "القبلة" التعبيري. وتوفر الخيارات المتوفرة الحالية درجة لون البشرة "الصفراء" الافتراضية للرمزين فقط، ولكن التحديث سيسمح بتحديد درجات لون بشرة أخرى. كما سيسمح ذلك أيضاً بتصوير العلاقات بين الأعراق المختلفة.

وتشمل إضافات ممتعة أخرى وجهاً في السحاب، ما قد يمثل آلهة أو تمثيلاً مرئياً لأحلام اليقظة، ووجه ينفث أنفاساً أو سحابة من الدخان.

وقد تصل التحديثات إلى هاتفك في أي وقت بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021، مع إطلاق حزمة "إيموجي 14.0" الأكثر اكتمالاً في العام 2022.