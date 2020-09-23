الأولى في العالم العربي.. ما هي أهم خصائص محطة براكة للطاقة النووية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة نواة للطاقة، المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات، عن وصول أول محطاتها إلى مستوى تشغيلي يبلغ 50٪ من قدرة المحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

ويأتي وصول إنتاج المحطة إلى نصف قدرتها بعد شهر واحد على بدء عملياتها واستكمال ربط المحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة لإنتاج أول ميغاوات من الكهرباء.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أعلنت "نواة" التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية، كيبكو، عن أحدث تطورات الإنتاج في المحطة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أقيم في فيينا، واستضافت خلاله الإمارات فعّالية حملت عنوان "البرنامج النووي السلمي الإماراتي: رحلة نجاح".

وقال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي "أصبح محركاً للنمو في دولة الإمارات حيث ينتج كميات وفيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم جهود التنويع الاقتصادي إلى جانب تعزيز جهود الدولة لتحقيق التزاماتها الخاصة بالتغير المناخي".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت من خلال محطة براكة أول دولة عربية تدير محطة للطاقة النووية في المنطقة، ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية عند اكتمالها وتشغيل محطاتها الـ4 بالكامل حوالي 5600 ميغاوات، فضلاً عن مساهمتها في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25٪ من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.