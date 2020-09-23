إيلون موسك يعد بسيارة تسلا سعرها 25 ألف دولار.. متى تتوفر في الأسواق؟

هذه كانت توقعات إيلون موسك لتسلا في العام 2010.. هل تحققت؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أنهى إيلون موسك حدث بطارية تسلا الكبير مساء الثلاثاء ببعض الوعود الكبيرة حول أسعار سيارات تسلا المستقبلية، وإعلان عن نسخة جديدة فائقة السرعة من سيارة تسلا موديل S.

وبعد مراجعة التحسينات في تصاميم البطاريات الخاصة بشركة تسلا والتطورات التصنيعية التي قد تؤدي إلى تخفيضات هائلة في تكاليف البطارية، وعد موسك بسيارة كهربائية قيمتها 25 ألف دولار، ستتوفر في حوالي 3 سنوات.

وستكون هذه السيارة أرخص بكثير من أي سيارة صنعتها تسلا حتى الآن، ولكن، لدى موسك تاريخاً من عدم الوفاء بوعوده في بعض الأحيان، إذ قبل سنوات، وعدت تسلا بتوفير سيارة كهربائية بقيمة 35 ألف دولار، وهي تسلا موديل 3، ولكن حتى في ذلك الوقت، توفرت السيارة بذلك السعر لفترة قصيرة فقط.

كما وعد موسك يوم الثلاثاء بأن السيارة التي ستبلغ تكلفتها 25 ألف دولار ستكون قادرة على القيادة بشكل مستقل بالكامل، وهو إنجاز صعب لأن المستشعرات والمعدات الأخرى اللازمة للقيادة شبه الذاتية باهظة الثمن، فكيف إذا كانت ذاتية القيادة كلياً؟

كما اعترف موسك بأن برنامج القيادة الذاتية كلياً للشركة واجه تحديات غير متوقعة، ما أدى إلى "إعادة كتابة أساسية لمجموعة البرامج بأكملها"، رغم أنه لم يذكر بالتفصيل متى تمت إعادة الكتابة هذه.

وكان قد توقع موسك في السنوات الماضية أن سيارات تسلا المجهزة بأجهزة "القيادة الذاتية الكاملة" ستكون قادرة على القيام برحلة مستقلة "من الساحل إلى الساحل" بحلول نهاية العام 2017. إلّا أن مواعيده النهائية التي فرضها على نفسه باتت تتأجل بشكل متكرر.

كما أعلن موسك أن تسلا بدأت بتلقي طلبات لشراء سيارة تسلا موديل S الجديدة بـ3 محركات من طراز "بلايد مود"، وهي نسخة بقوة دفع تبلغ 1100 حصان. وستتمكن هذه السيارة من التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين. وتبلغ تكلفة السيارة الجديدة حوالي 140 ألف دولار، وستبلغ سرعتها القصوى 320 كيلومتراً في الساعة، حيث ستكون قادرة على قطع مسافة 840 كيلومتراً بشحنة واحدة، وفقاً لتسلا.