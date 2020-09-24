جيف بيزوس يفتتح حضانة مجانية للأطفال المحرومين الدراسة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن جيف بيزوس يوم الثلاثاء عن خططه لافتتاح أول حضانة أطفال، أكاديمية بيزوس.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون عن التفاصيل في منشور على إنستغرام كتب فيه أنها ستكون أول موقع لحضانة أطفال خالية من الرسوم الدراسية، تخدم الأطفال في المجتمعات المحرومة بقيادة الذراع الخيرية لبيزوس، صندوق "داي وان".

وستتخذ المدرسة الجديدة من دي موين في واشنطن موقعاً لها، حيث ستستقبل الأطفال بين عمر الـ3 والـ5 سنوات، ومن المقرر أن تفتتح المدرسة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لصندوق "داي وان" الأكاديمي.

وبحسب الصندوق، ستستند عملية اختيار مواقع الحضانة إلى مجموعة واسعة من البيانات، تشمل مستويات الدخل والمشاركة في برامج الوجبات المجانية منخفضة التكلفة والفجوات في الوصول إلى مقدمي رعاية الأطفال المرخصين.

وستعمل المدرسة التمهيدية بأسلوب "مونتيسوري" على مدار العام، 5 أيام في الأسبوع، حيث سيكون خلالها الطفل هو "العميل". وتتبع مدارس مونتيسوري نهجاً تعليمياً يتضمن "نشاطات موجهة ذاتياً وتعلماً عملياً ولعباً تعاونياً"، وفقاً لموقع منظمة مونتيسوري على الإنترنت.

وأعلن بيزوس لأول مرة عن مشروعه في مجال التعليم في العام 2018 مع إطلاق صندوق "بيزوس داي وان" مع زوجته آنذاك، ماكنزي سكوت. وقد أنشئ الصندوق الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي لتمويل المؤسسات غير الربحية الحالية التي تخدم العائلات المشردة ولشبكة من المدارس في الأحياء ذات الدخل المنخفض.