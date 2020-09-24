في سوريا.. 442 مليار دولار حجم الخسائر الاقتصادية في 8 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز، أن حجم الخسائر الاقتصادية في سوريا بلغ حوالي 442 مليار دولار خلال السنوات الـ8 الماضية.

وبحسب تقرير "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب"، الذي أصدر يوم الأربعاء، فإن مؤشر التنمية البشرية في البلاد شهد انخفاضاً حاداً من 0.64 في العام 2010 إلى 0.549 في العام 2018، ما قلل تصنيفها من دولة ذات تنمية بشرية متوسطة إلى دولة ذات تنمية بشرية منخفضة.

ويغطي التقرير الفترة ما بين العام 2011 والعام 2019، ويشير إلى أن حوالي 82٪ من الأضرار الناجمة عن الصراع، تراكمت في 7 قطاعات هي من الأكثر كثافة في رأس المال، وهي الإسكان، والتعدين، والنقل، والتصنيع، والكهرباء، والصحة.

ويقدر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خسر حوالي 324.5 مليار دولار، بينما تقدر قيمة الدمار المادي لرأس المال بحوالي 117.7 مليار دولار.

كما ينص التقرير على أن التبادل التجاري شهد انخفاضاً حاداً، حيث انهارت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في العام 2010، إلى 0.7 مليار دولار في العام 2018و ما تسبب باضطرابات في سلاسل التوريد والإنتاج.

وقال بيان صدر عن الإسكوا تعقيباً على التقرير إنه رغم ضخامة الأرقام، إلا أنها "لا تلخص حجم معاناة السكان الذين سُجل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية".