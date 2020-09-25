المنطقة الحرة بمطار دبي توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف إسرائيل التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية من أجل التعاون الثنائي في مجال دعم الشركات والاستفادة من الفرص الاستثمارية لدولة الإمارات وإمارة دبي.

جاء ذلك في مراسم افتراضية أُقيمت عن بُعد، بمشاركة مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدكتور محمد الزرعوني، ورئيس الاتحاد غرف التجارة الإسرائيلية يوريل لين.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، ستعمل المنطقة الحرة لمطار دبي على الترويج للإمارة لدى الشركات الإسرائيلية، وتعريفها بآليات التسجيل في المنطقة، وغيرها من الجوانب التي تحتاجها الشركات والمؤسسات خلال فترة التأسيس.

وقال مدير سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن الاتفاقية تعزز من التزام "دافزا" كرافد أساسي لنمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وأضاف الدكتور الزرعوني: تتمتع "دافزا" بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية، حيث ستعمل على إعادة توجيه حركة التجارة بشكل أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة إلى تلك الأسواق عبر إمارة دبي، وهو ما يوفر فرصاً تجارية هامة للشركات الإسرائيلية.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع دافزا هو حدث استثنائي يجسد ما يمكن تحقيقه في عالمنا. إن العلاقات الإماراتية الاسرائيلية عازمة على خلق المزيد من الرخاء والازدهار.

وتساهم المنطقة الحرة في تجارة إمارة دبي بنحو 12%، حسب إحصاءات تعود لـ 2019.