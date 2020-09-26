دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي بالإمارات (جافزا) واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية اتفاقية لدعم قطاع الأعمال وتشجيع التعاون الاقتصادي المشترك.

ووقّع على الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لجبل علي والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، وأوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إنه وفقاً لمذكرة التفاهم بين "جافزا" واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية سيبذل الجانبان جهودًا حثيثة لبناء شراكات جديدة لتعزيز العلاقات التجارية. كما سيتبادل الجانبان البيانات لخدمة العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك المعلومات حول اللوائح والقوانين وخطط الأعمال والفرص المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي.

وأكد سلطان أحمد بن سليم أن "فتحت التطورات الأخيرة والاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل فتحت آفاقا جديدة ضمن طيف واسع من القطاعات وفي موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات".

وأضاف: "نرحب بهذه الخطوة الكبير ة التي ستوفر فرص نمو غير محدودة، حيث يمثل تأسيس علاقات مباشرة بين قوتين اقتصاديتين حيويتين ومتطورتين في منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد قوة دافعة للنمو الاقتصادي وسيسهم في تطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات".

وأشار بن سليم إلى أن إسرائيل تمتاز بقدراتها الهائلة في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة، بينما تتبوأ الإمارات مكانة متقدمة في قطاع التجارة العالمية، وتعد من أكبر مراكز الأعمال على مستوى العالم.

من جهته، قال أوريل لين، إن توقيع مذكرة التفاهم مع "جافزا" حدث سيسجله التاريخ، وأن ذلك سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال في كل من دبي وإسرائيل، وذلك عبر استفادة عدد أكبر من الشركات من المرافق والخدمات المتطورة التي توفرها المنطقة الحرة لجبل علي.

وذكر أوريل لين أن "جافزا" ستُنشئ جسرًا لقطاع الأعمال الإسرائيلي لتعزيز التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات.