أمازون تطلق منصة ألعاب فيديو خاصة بها.. إليكم التفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت أمازون أحدث عملاق تقني يدخل عالم ألعاب الفيديو، بعد إعلان الشركة عن دخولها قطاع الألعاب السحابية عبر منصة جديدة اسمها "لونا".

وتتكون "لونا" من برنامج رقمي ووحدة تحكم فعلية اختيارية بقيمة 49.99 دولار يمكنها الاتصال بتلفزيون "فاير" و "PC" و"ماك" والأجهزة المحمولة. ويمكن للمهتمين التسجيل للوصول إلى الخدمة قبل إطلاقها، كما سيبدأ توزيع الدعوات في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعمل الخدمة بطريقة تشبه أمازون برايم فيديو أو تويتش، حيث تقدم واجهة مع القنوات التي يمكن الاشتراك فيها بشكل فردي مقابل رسوم شهرية منفصلة. وقد أعلنت أمازون حتى الآن عن سعر قناة "Luna+" فقط، والتي ستكلف 5.99 دولار شهرياً وستتضمن ألعاب مثل "Resident Evil 7" و"Control" و"Panzer Dragoon".

كما ستقدم أمازون أيضًا قناة "يوبيسوفت" التي ستعرض ألعاب مثل "Assassin's Creed Valhalla" بسعر لم يعلن عنه بعد. ولم تعلن أمازون عن أي شراكات أو ألعاب حصرية حتى الآن.

وقد تثير آليات اللعب إعجاب أي شخص يكره أوقات التنزيل الطويلة أو يواجه مشكلة نفاد مساحة التخزين على وحدة التحكم الخاصة به، إذ عندما تفتح تطبيق "لونا" أو صفحة الويب للمنصة، تتيح لك ممارسة الألعاب فور تحديدها، دون الحاجة لتنزيل لعبة مباشرة على جهازك أو امتلاك أي جهاز متخصص.

وقالت أمازون إنها تريد إنشاء طريقة سهلة للعب وتبسيط خيارات المستهلكين. ويقول غابي نايت، مدير لونا، إنه لفترة طويلة من الوقت، "كان اللعب معقداً بعض الشيء، وباهظ الثمن. ولذا فإن لونا هي إجابتنا لذلك وستساعد العملاء على التخلص من كل التعقيدات حتى يتمكنوا من اللعب".