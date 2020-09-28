السعودية تعلن عقد قمة الـ20 افتراضياً في نوفمبر المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية أن قمة قادة دول مجموعة الـ20 لهذا العام ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد في 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإن القمة ستعقد في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة".

وأشار بيان وكالة الأنباء السعودية إلى أن دول مجموعة الـ20 قادت جهوداً دولية لمواجهة أزمة كورونا، من بينها الالتزام بأكثر من 21 مليار دولار بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، فضلاً عن ضخ أكثر من 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وخصصت أكثر من 14 مليار دولار لتخفيف أعباء ديون الدول الأقل تقدماً لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.

ومن المقرر أن تركز القمة القادمة على "حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل"، بحسب ما ذكره البيان.