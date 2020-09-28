الإمارات تطلق قمرا صناعيا "نانومتريا" هو الأول من نوعه في الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطلق الإمارات القمر الاصطناعي النانومتري "مزن سات" والذي يعتبر أول قمر اصطناعي للأغراض البيئية في الدولة، من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في تقرير أن إطلاق المشروع التعليمي ’مزن سات‘ يأتي "تجسيدا للدعم المقدم لهذا القطاع الوطني المهم الذي حققت فيه الدولة العديد من الإنجازات العالمية الرائدة كان آخرها الإطلاق الناجح لمسبار الأمل - أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ.."

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وأضافت أن هذا المشروع "يؤكد الحرص على بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة في قطاع الفضاء الذي بات يحظى بإقبال كبير من شباب الوطن سواء لدراسة تخصصاته المختلفة في العديد من الجامعات الوطنية أو العمل في مجالاته المختلفة بعد التخرج".

ولفتت الوكالة الإماراتية إلى أن القمر الصناعي المصغر يتضمن "ثلاثة أجهزة علمية هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجهات القصيرة الذي يقوم بدراسة توزيع غازات الانبعاث الحراري في الغلاف الجوي.. إلى جانب كاميرا رقمية RGB تعد أداة علمية لتوضيح عملية الاستشعار عن بعد ودعم دقة الإرشاد الخاص بالمقياس الطيفي.. أما الجهاز العلمي الثالث فيتمثل في أنظمة الدعم الفرعية BUS التي تتكون من الهيكل الميكانيكي والطاقة والحاسوب الرئيسي للقمر وأنظمة الاتصالات ونظام التوجيه والتحكم".