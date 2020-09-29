دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع إماراتي جديد لاستكشاف القمر في أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية.

ونشر الشيخ محمد سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أعلن فيها عن المشروع الجديد الذي يتكون من "مستكشف قمري سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها"، على حد قوله.

ومن المقرر أن يبنى المستكشف القمري في الإمارات كلياً، على يد مهندسين إماراتيين، حيث سيحمل اسم "راشد" نسبة للشيخ راشد آل مكتوم والذي وصفه الشيخ محمد "بباني نهضة دبي، الذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة".

أطلقنا بحمد الله مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف القمر ..سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها..أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي..والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة.. https://t.co/slTqmyi1b1

وبإطلاق المشروع، ستصبح الإمارات العربية المتحدة رابع دولة تشارك في استكشاف القمر عالمياً والأولى عربياً.

ومن المقرر أن يرسل المستكشف القمري بيانات وصور حصرية لمناطق جديدة سيتم استكشافها لأول مرة على سطح القمر، حيث ستتم مشاركتها بعد ذلك مع جميع المراكز البحثية في الدولة وحول العالم.

وأشار الشيخ محمد إلى أن المشروع يعد "جزءاً من استراتيجية الإمارات للفضاء، لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة، وبناء كوادر تخصصية، والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية" في البلاد.