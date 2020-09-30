"أدنوك" الإماراتية تبحث التعاون مع وزارتي الطاقة والاقتصاد في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة أدنوك يوم الثلاثاء عن اجتماع وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان الجابر، مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيليين، للبحث في فرص للتعاون بين البلدين.

ونشرت أدنوك تغريدة في على تويتر، كشفت فيها أن الجهتان تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة في أعقاب توقيع الإمارات وإسرائيل معاهدة السلام.

معالي د. #سلطان_الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة #أدنوك، يجتمع مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيليين، لبحث فرص التعاون في مجالات #الطاقة والتكنولوجيا والصناعة في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل https://t.co/INoZAmE20E

وقد وقّعت العديد من الشركات الإماراتية والإسرائيلية مذكرات تفاهم عدة حتى الآن للعمل في مجالات مختلفة والانخراط في الأسواق المتبادلة.

ويأتي هذا بعد أن قد وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات بينهما وإقامة علاقات شاملة للقيام بأنشطة متبادلة في شتى القطاعات.