"أدنوك" الإماراتية تبحث التعاون مع وزارتي الطاقة والاقتصاد في إسرائيل

اقتصاد
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"أدنوك" الإماراتية تبحث التعاون مع وزارتي الطاقة والاقتصاد في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة أدنوك يوم الثلاثاء عن اجتماع وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان الجابر، مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيليين، للبحث في فرص للتعاون بين البلدين.

ونشرت أدنوك تغريدة في على تويتر، كشفت فيها أن الجهتان تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة في أعقاب توقيع الإمارات وإسرائيل معاهدة السلام.

وقد وقّعت العديد من الشركات الإماراتية والإسرائيلية مذكرات تفاهم عدة حتى الآن للعمل في مجالات مختلفة والانخراط في الأسواق المتبادلة.

ويأتي هذا بعد أن قد وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات بينهما وإقامة علاقات شاملة للقيام بأنشطة متبادلة في شتى القطاعات.

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