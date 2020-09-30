ديزني تخطط لتسريح 28 ألف موظف من حدائقها الترفيهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستقوم ديزني بتسريح 28 ألف موظف في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تسببت جائحة كورونا بأضرار كبيرة على أعمال المتنزهات والمنتجعات.

وستؤثر التخفيضات على وحدة المتنزهات والتجارب والمنتجات في ديزني، حيث قالت الشركة إن 67٪ من الموظفين المسرحين سيكونون ممن يعملون بدوام جزئي.

ويعمل في قسم المنتزهات والمنتجعات بديزني أكثر من 100 ألف موظف أمريكي.

وأغلقت حدائق ديزني الترفيهية على مستوى العالم هذا الربيع مع انتشار الوباء، ما وجه ضربة كبيرة إلى أرباح الشركة. وانخفضت أرباح الشركة بنسبة هائلة بلغت 91٪ خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام 2020.

وقال جوش دامارو، رئيس ديزني باركس، إن تخفيض عدد الموظفين ضروري بسبب "التأثير المطول" لفيروس كورونا على الأعمال.

وقال دامارو في بيان "رغم صعوبة هذا القرار اليوم، نعتقد أن الخطوات التي نتخذها ستمكننا من الخروج بعملية أكثر فعالية وكفاءة عندما نعود إلى طبيعتنا".

كما أضاف دامارو أن موظفي ديزني كانوا دائماً "مفتاح نجاحنا، ولعبوا دوراً قيماً وهاماً في تقديم تجربة عالمية المستوى. نتطلع إلى توفير الفرص حيث يمكننا لتأمين عودتهم".

كما ألقى دمارو باللوم الجزئي على ولاية كاليفورنيا "لعدم رغبتها في رفع القيود التي قد تسمح بإعادة فتح ديزني لاند". وقد أغلق عالم ديزني ومنتزهات كاليفورنيا أدفنتشر، المنتجعات الرئيسية للشركة في كاليفورنيا، منذ مارس/ آذار.

ولم يرد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا على الفور على طلب للتعليق.

وكانت قد خططت ديزني سابقاً لإعادة فتح المنتجع الواقع في أنهايم، كاليفورنيا، في 17 يوليو/ تموز، لكن إعادة الافتتاح تأجلت إلى أجل غير مسمى.