دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن تمديد الدعم عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا لمدة 3 أشهر إضافية.

وقالت المؤسسة أن نظام الدعم سيمدد ليغطي الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ويناير/ كانون الثاني من العام 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء، ليصبح بذلك مجموع فترة الدعم التي قدمتها المؤسسة للعاملين السعوديين في القطاع الخاص المتضرر، 9 أشهر.

وأشار البيان إلى أن الدعم "سيكون بنسبة 50٪ كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون".

كما قالت المؤسسة إنه يلزم على الجهات المستحقة للدعم "خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50٪ من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول وقبل الـ15 من أكتوبر/ تشرين الثاني"، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيلغى طلب التعويض "لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية".