برج خليفة ولوفر أبوظبي من مشاريعها.. شركة أرابتك تلجأ للتصفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة أرابتك القابضة أن مساهميها صوتوا اليوم الخميس في اجتماع الجمعية العمومية لصالح التقدم بطلب لتصفية الشركة وحلّها، نظراً للأوضاع المالية غير المستقرة التي شهدتها في أعقاب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي التي تتخذ منها مقراً لها، إن القرار "يمنح مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة"، في حين ستركز الشركة في هذه الأثناء على توفير الاستقرار لموظفيها والشركات التابعة ومقاولين الباطن والموردين والأطراف المعنية الأخرى بأعمالها.

وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس إدارة أرابتك في بيان نشرته الشركة، إن قطاع البناء والإنشاءات شهد تراجعاً في مستويات السيولة خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على تقدم سير العمل في مشاريع أرابتك، وتفاقمت هذه الأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية وإعادة هيكلة العمليات المالية والتشغيلية، إلا أن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل".

ويأتي قرار المساهمين بتصفية الشركة في أعقاب إعلان أرابتك خسارة صافية بلغت أكثر من 216 مليون دولار في النصف الأول من العام 2020.

وتوظف الشركة التي تأسست في العام 1975، أكثر من 45 ألف موظف سيتأثر بقرار التصفية. وقد ساهمت الشركة في بناء بعض أكثر المعالم شهرة في دولة الإمارات مثل متحف اللوفر في أبو ظبي وبرج خليفة، الأعلى في العالم في دبي، والجناح الإماراتي في موقع معرض إكسبو 2020.