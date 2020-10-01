شركة "بلاي بوي" تعلن خططها للاكتتاب العام

كيف تبدو حياتك إذا ترعرت في قصر "بلاي بوي" الشهير في لوس أنجلوس؟

نيويورك، الولايات لمتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة "بلاي بوي" يوم الخميس عن خططها لأن تصبح شركة مساهمة عامة بعد حوالي 10 سنوات من غيابها عن سوق الأسهم.

وستندمج "بلاي بوي" مع شركة "ماونتن كريست أكويزشن"، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، في صفقة قيمتها 415 مليون دولار. وسيتم تداول سهم الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز "PLBY".

وتصف "بلاي بوي" نفسها بأنها "واحدة من أكبر العلامات التجارية وأكثرها شهرة في مجال اللايف ستايل في العالم"، حيث تبيع مجموعة متنوعة من منتجات الصحة الجنسية والملابس وحتى السلع المنزلية، إلّا أن العلامة التجارية توقفت عن بيع مجلتها الشهيرة ذات التأثير الكبير، في فبراير/ شباط الماضي بعد 66 عاماً من نشرها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بن كون، في بيان إن "بلاي بوي اليوم هي شركة تجارية مربحة للغاية مع إجمالي سوق مستهدفة قد تصل إلى ترليونات الدولارات".

وتعد "بلاي بوي" أحدث شركة تلجأ لاكتتاب عام عبر الدمج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، حيث تفضل الكثير من الشركات الخاصة الاندماج مع شركة فارغة بدلاً من الخوض في عملية مكلفة تستغرق وقتاً طويلاً لجمع الأموال من خلال طرح عام أولي تقليدي أكثر.