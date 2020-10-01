دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، والذي توقع تسجيل الميزانية العامة عجزاً بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب آثار جائحة كورونا، إلّا أنه من المتوقع أن يعاود الانخفاض في العام 2021، ليصل إلى حوالي 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت السعودية عن توقعاتها بارتفاع إجمالي نفقات العام الحالي عن مستوى الميزانية المعتمدة سابقاً عند 271.9 مليار دولار لتبلغ 284.7 مليار دولار، بينما تسعى الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق ودعم القطاعات الأكثر تضرراً في ظل تفشي جائحة كورونا.

وبحسب ما ذكره البيان، فإنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق في ميزانية المملكة عند 263.9 مليار دولار في العالم المقبل.

وتشير التوقعات إلى وصول إجمالي الدين العام في العام 2020 إلى حوالي 227.6 مليار دولار، أي ما تبلغ نسبته حوالي 34.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما يتوقع التقرير أن تحافظ البلاد على رصيد الاحتياطات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة سابقاً، عند 92.2 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب البيان التمهيدي، فإن ميزانية العام 2021، ستمكن المملكة من "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجها رؤية المملكة 2030، ومواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات التابعة لها بما يسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها".