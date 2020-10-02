نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تأثرت أسواق ما قبل التداولات أو ما يُعرف بـ"premarket" لمؤشرات الأسهم الأمريكية مثل داو وS&P بالإضافة إلى نازداك بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

- مؤشر داو 439 نقطة في أسواق ما قبل التداولات أي ما نسبته 1.6%

- مؤشر S&P تراجع بنسبة 2%

- مؤشر نازداك هبط بنسبة 1.8%

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

وكان ترامب قد أعلن إصابته عبر تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: ""اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".