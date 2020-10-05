أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية يوم الأحد إن البلاد شهدت 425 مليون رحلة سياحية محلية خلال الأيام الـ4 الأولى من عطلة الأسبوع الذهبي، التي بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ووفقاً لبيانات من وزارة الثقافة والسياحة، فقد حققت الأيام الـ4 الأولى من عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر 8 أيام، أكثر من 45 مليار دولار من عائدات السياحة، في أول عطلة رسمية في البلاد منذ تخطي الصين تفشي فيروس كورونا.

وتتنافس الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين على جذب السياح المحليين خلال فترة العطلة، مع إصدار أكثر من 20 حكومة إقليمية وبلدية قسائم سفر، بينما قدم حوالي 1500 موقع سياحي في جميع أنحاء البلاد تذاكر مجانية أو مخفضة السعر.

وتتوقع "كريب"، أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت في الصين، إجراء أكثر من 600 مليون رحلة محلية بحلول نهاية العطلة الممتدة على 8 أيام.