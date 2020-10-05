بعد إصدار السعودية أول عملة بوليمر.. ما الذي يميزها عن النقود الورقية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم الاثنين عن طرح عملة 5 ريالات جديدة مصنوعة من مادة البوليمر، تتشابه من حيث التصميم والألوان مع العملة الورقية المتداولة حالياً.

وقد أصدرت الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر لأول مرة في العام 1988 في أستراليا، لما توفره من مزايا أمنية إضافية إلى جانب طول دورتها العمرية وكفاءة استخدامها للطاقة.

وتظهر دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزي على مدى 3 سنوات حول تأثير التحول من استخدام النقود الورقية المصنوعة من القطن والكتان، أن البلاستيك يعد البديل المناسب للعملات، حيث تفوقت مادة البوليمر على العملات الورقية في جميع الفئات والمراحل، إذ تبين أنها تساهم في خفض احتمالات الاحتباس الحرارى بنسبة 32٪، فضلاً عن خفض الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة 30٪ مقارنة بالنقود الورقية.

إضافة إلى ذلك، تمتد دورة النقود المصنوعة من البوليمر بـ2.5 أضعاف دورة النقود الورقية. ونظراً لخفة وزن نقود البوليمر مقارنة بالنقود الورقية، يعتبر حملها وتوزيعها أسهل على البيئة.

تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه إلى أهم مزايا العملات النقدية المصنوعة من البوليمر.