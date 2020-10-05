السعودية تطرح عملة جديدة مصنوعة من البوليمر.. إليكم شكلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن إطلاقها عملة جديدة من فئة 5 ريالات مصنوعة من مادة البوليمر البلاستيكية، ومتوفرة للتداول ابتداء من اليوم، الاثنين.

وأوضحت "ساما" أن تصميم وألوان عملة الـ5 ريالات الجديدة من البوليمر تشبه تلك المصنوعة من ورق القطن المتداول حالياً، إلّا أن الاختلاف يكمن في التقنيات والمواصفات الفنية وميزات الأمان الجديدة.

وتعد النقود المصنوعة من البوليمر أكثر أماناً وكفاءة، حيث أنها تتبع عملية إنتاج أكثر رفقاً على البيئة مقارنة بالنقود الورقية التي عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات في نهاية دورتها، في حين أن أوراق البوليمر التي تُسحب من التداول، تمزق وتحول إلى حبيبات لتستخدم في صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.

نحو خطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية، أصدرت #مؤسسة_النقد فئة الخمسة ريالات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر. #عملة_البوليمر #SAMA https://t.co/6fmAWrG5d8

وبحسب ما ذكرته "ساما" فقد طبعت العملة الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة عملة البوليمر. ويتضمن تصميم الورقة النقدية صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة لحقل الشيبة في الربع الخالي، بالإضافة إلى شكل نافذة شفافة تحتوي على زخارف مستوحاة من شعار رؤية السعودية 2030. بينما تظهر على خلفية العملة رسوماً لأزهار برية سعودية، وزخارف مستوحاة من شعار رؤية السعودية 2030.

وكانت قد أشارت "ساما" إلى أن الكمية الأولية من العملة ستطرح للتداول في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020، لتتماشى مع عملة الـ5 ريالات المتداولة حالياً وباقي عملات الإصدار السادس المتداولة كعملة قانونية.