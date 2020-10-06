انستغرام يعتزم إخفاء التعليقات التي يمكن اعتبارها مسيئة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن موقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن خططه لإخفاء التعليقات التي قد تكون مسيئة تلقائياً، كجزء من محاولات المنصة المستمرة لمعالجة مشكلة التنمر على الإنترنت.

وقالت الشركة إن التعليقات التي ستُخفى ستكون مماثلة لتلك التي أبلغ عنها المستخدمون في الماضي، حيث قال انستغرام إنه يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية لتحديد لغة التنمر أو المضايقة في التعليقات.

وأعلن انستغرام يوم الثلاثاء أنه سيختبر الميزة الجديدة، في اليوم الذي يصادف فيه أيضاً عيد ميلاد التطبيق العاشر.

وسيتمكن المستخدمون من مشاهدة التعليقات المسيئة، عبر النقر على زر "عرض التعليقات المخفية" لرؤيتها إذا أرادوا ذلك.

وتعهد آدم موسيري، الذي تولى رئاسة انستغرام منذ عامين، بمحاربة التنمر عبر الإنترنت، حيث طرحت الشركة المملوكة لفيسبوك العام الماضي أداة "تقييد"، تسمح "بتقييد" حركة مستخدم آخر، حيث تكون تعليقاته على مشاركاتك مرئية له فقط، وليس للمستخدمين الآخرين.

كما أضافت المنصة سابقاً ميزة أخرى تتيح للأشخاص معرفة ما إذا كان من الممكن اعتبار تعليقهم مسيئاً قبل نشره.

وقال انستغرام إنه منذ تقديم التحذيرات بشأن التعليقات، لاحظت الشركة "تحسناً كبيراً" في تعديل الأشخاص للتعليقات أو عدم نشرها.

وأجرى تويتر اختبارات مماثلة في الآونة الأخيرة، حيث بدأ في في وقت سابق من هذا العام حث المستخدمين على التفكير في إعادة كتابة ردودهم على التغريدات قبل نشرها، إذا كانت تحتوي على كلمات مزعجة أو ضارة.