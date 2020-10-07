آيفون 12.. حدث لشركة آبل الأسبوع المقبل ستكشف خلاله عن هاتفها الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن أحدث هواتف آيفون الأسبوع المقبل، إذ أرسلت الشركة يوم الثلاثاء دعوات لحضور حدث في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول، تضمنت جملة "مرحباً بالسرعة".

ومن المرجح أن يعلن عملاق التكنولوجيا عن هاتف آيفون 12 المزود بقدرات شبكة الجيل الخامس، 5G، والذي سيكون أول هاتف آيفون يتصل بالشبكة اللاسلكية الجديدة فائقة السرعة.

ويتوقع محللون أن يتسبب الهاتف "بدورة فائقة" من تحديثات الأجهزة، ما قد يدفع عدداً أكثر من الأشخاص لشراء الجهاز الجديد.

وعادة ما تعلن آبل عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر/ أيلول من كل عام، ولكن، أُجل الإطلاق هذا العام بعد أن تسببت جائحة كورونا في تعطيل سلاسل التوريد. كما كانت قد قالت شركة آبل سابقاً إن أجهزة آيفون الجديدة ستُشحن في وقت متأخر قليلاً عن المعتاد هذا العام.

Credit: apple

ويمكن أن يؤدي إطلاق جهاز آيفون المتصل بشبكة الجيل الخامس إلى تحسين خدمات آبل الرقمية، مثل آبل TV+. وبينما كانت أجهزة آيفون تعد أكبر محرك لمبيعات آبل، باتت تعتمد الشركة في الآونة الأخيرة على الخدمات لتنويع مبيعاتها.

وتأخرت شركة آبل إلى حد ما لمشاركة اللاعبين الآخرين في تقنية الـ5G، إذ سينضم الهاتف الجديد إلى قائمة كبيرة من خيارات الهواتف المزودة بالخدمة، وهي هواتف غوغل، وموتورولا، وسامسونغ، وهواوي وإل جي، وغيرها من الشركات.

ومن المقرر أن ينطلق حدث الأسبوع المقبل في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي، وسيبث مباشرة على موقع آبل الإلكتروني.