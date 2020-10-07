كيف تبدأ وظيفة جديدة في زمن كورونا؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- باتت العديد من الشركات تعتمد الآن على العمل عن بُعد كوسيلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة موظفيها.

قد يكون الأمر سهلاً نسبياً للموظفين الحاليين في الشركة، نظراً لأنّ الأمر لن يختلف كثيراً عليهم، خصوصاً لأولئك أصحاب الأعمال المكتبية والذين يعتمد عملهم على امتلاك حاسوب وشبكة إنترنت جيدة. إلّا أنّ الأمر مختلف للموظفين الجدد في أي شركة كانت، حيث أنّ الكثير من الصعوبات قد تواجههم عند الحصول على وظيفة جديدة، إذ عليهم فهم طبيعة عملهم وثقافة الشركة وهيكلها التنظيمي، والتعرف على المدراء والموظفين وطبيعة أعمالهم، كل ذلك عن بُعد.

فكيف يمكن للموظفين الجدد تخطي هذه المرحلة بنجاح؟

نقدم لك فيما يلي نصائح لمساعدتك على النجاح خلال الأسابيع الأولى من وظيفتك الجديدة:

1. تواصل مع مديرك بشكل مستمر

أهم خطوة يمكن أن تساعدك عند حصولك على وظيفة جديدة هي الحفاظ على مستوى جيد من التواصل مع الآخرين، فيمكنك أن تطلب من مديرك المباشر إجراء مكالمة قصيرة معك في صباح كل يوم ليطلعك على المهام التي ستقوم بها خلال اليوم وشرح أسلوب عمل الشركة. يمكنك من خلال هذه المكالمة اليومية أن تطرح الأسئلة التي تملكها، وأن تستفيد من كل الأمور التي سيقولها لك مديرك. سيساعدك ذلك أيضًا على التعرّف عليه بشكل أفضل وبناء علاقة جيدة معه.

2. تعرّف على زملائك

تعرّف على الزملاء الذين ستعمل معهم عن كثب واطلب إجراء اجتماع عبر الفيديو مع كل شخص منهم كي تتعرف عليهم بشكل شخصي. اسألهم أثناء الاجتماع عن طبيعة مسؤولياتهم اليومية وطبيعة العلاقة المهنية بينكما، وما هي الأمور التي ستعملان عليها معاً.

3. تمتع بالمرونة

تفرّغ تماماً للعمل خلال الشهر الأول على الأقل، إذ أنّه من الممكن أن تضطر للعمل لساعات أكثر وسيتوجب عليك أن تبذل جهداً أكبر خلال هذه الفترة لتتم المرحلة الأولى بنجاح. فهناك العديد من الأمور التي ستحتاج للتعرّف عليها والكثير من الأمور الجديدة التي قد تتطلب منك وقتًا أكثر لفهمها، كمعرفة ثقافة الشركة والتقنيات المستخدمة فيها ومعرفة مهامك اليومية وغيرها من الأمور.

4. كوّن علاقة جيدة مع الفريق التقني

تعرّف على الشخص المسؤول عن الأمور التقنية في الشركة وابنِ علاقة جيدة معه، فقد تحتاجه بكثرة في أول أسبوع عمل لك، إذ سيهتم بتنزيل التطبيقات المستخدمة في الشركة وبمنحك صلاحية الوصول للبرامج والوثائق والملفات، وستحتاجه أيضاً للحصول على الأدوات التي تحتاجها للعمل كالسماعات أو جهاز الكمبيوتر.

5. قم بإعداد خطة بديلة

قم بإعداد خطة بديلة بشكل مسبق للمشاكل التقنية التي قد تواجهك، كانقطاع الكهرباء أو شبكة الإنترنت في منزلك أو تعطل جهازك أو الميكروفون أو السماعات.

قد يكون الأمر غريباً وقد يبدو صعباً عليك، ولكن تذكر أنّ الأمر جديد كذلك بالنسبة للشركة. احرص على أن تكون واضحاً وصريحاً وابذل القليل من الجهد في المرحلة الأولى حتى تبدأ بداية جيدة وتكون الأمور أسهل في المستقبل. وأخيراً تذكر أن تأخذ ساعة استراحة لتجنب فقدان الحماس، فحاول تناول الغداء كل يوم مع عائلتك أو أصدقائك مثلاً.