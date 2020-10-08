هذه نسبة إقبال الشباب العربي على الهجرة.. ما الذي يدفعه لذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه العالم العربي اليوم خطر نقص المواهب البشرية من جيل الشباب، إذ يظهر استطلاع لرأي الشباب العربي أن الكثير من الشباب يفكرون بالهجرة من بلدانهم، بعضهم بشكل مؤبد بحثاً عن المزيد من الفرص.

وكشف استطلاع الشباب العربي الذي تصدره أصداء بي سي دبليو بالتعاون مع شركة الأبحاث الدولية PSB، أن حوالي 42٪ من الشباب العرب يفكرون بالهجرة إلى بلد آخر بشكل جدي، بينما قال 32٪ إنهم لا يفكرون بالهجرة من بلدهم، و25٪ إنهم لا يفكرون بالهجرة حالياً، ولكن توجد احتمالية القيام بذلك في المستقبل.

ويفكر غالبية الشباب في منطقة بلاد الشام بالهجرة بشكل جدي، إذ يقول 63٪ منهم إنهم يخططون للأمر، في حين يعد الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي أقل عرضة لمغادرة بلدانهم، مع حوالي 13٪ منهم ممن يفكرون في الهجرة. أما في شمال أفريقيا، فيفكر حوالي 47٪ من الشباب في الهجرة من بلدانهم بحثاً عن فرص أفضل.

ويعتبر الشباب اللبناني الأكثر إقبالاً وبحثاً عن فرص الهجرة من البلاد في منطقة الشرق الأوسط، إذ يشير التقرير إلى أن حوالي 77٪ من الشباب اللبنانيين يفكرون في ترك بلدهم، يتبعهم بعد ذلك الشباب الليبي كالأكثر إقبالاً على الهجرة، بنسبة تبلغ حوالي 69٪، ومن ثم الشباب العراقي، بنسبة 65٪.

وبحسب الاستطلاع، يلجأ معظم الشباب العربي إلى الهجرة بسبب العوامل الاقتصادية والفساد في بلادهم كأسباب رئيسية.

تعرّفوا أكثر إلى توجه الشباب العربي للهجرة خارج بلدانهم في الإنفوغرافيك أعلاه: