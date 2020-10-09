تقرير يرصد آراء الشباب العربي..برغم فيروس كورونا الفساد لا يزال قائماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وفقاً لاستطلاع الشباب العربي الذي تصدره أصداء بي سي دبليو بالتعاون مع شركة الأبحاث الدولية PSB تبين أن محاربة الفساد الحكومي يعد الأولوية القصوى للشباب العرب، وخاصة في دول بلاد الشام وشمال إفريقيا. فعند سؤالهم عن رأيهم عن الفساد الحكومي في بلدانهم ، أبلغ 77% عن انتشار الفساد الحكومي.

تقول شريحة كبيرة من الشباب العربي في اليمن والعراق وتونس وليبيا ان هناك انتشارا كبيرا للفساد الحكومي في بلدانهم. بينما الأقلية من الشباب العربي في دول مجلس التعاون الخليجي تحدثت عن الفساد الحكومي. ومن جهة أخرى، عندما طُلب منهم التفكير في أولويات العالم العربي في السنوات العشر المقبلة، قال الشباب العرب بأن القضاء على الفساد هو الجانب الأكثر أهمية بالنسبة العالم العربي للتقدم والمضي قدما. إليكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول الأعلى بنسبة الفساد الحكومي وفقاً للشباب العرب, وأهم العوامل والحلول المقترحة من قبل الشباب لإحراز التقدم في الدول العربية.