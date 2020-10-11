دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حكم قاض فيدرالي بأنه يمكن لشركة آبل الاستمرار في حظر لعبة الفيديو الشهيرة فورتنيات من متجر تطبيقاتها، بينما تواجه الشركة المصنعة لهاتف آيفون دعوى قضائية ضد الاحتكار من قبل ناشر اللعبة "إيبيك غيمز".

ويعني الحكم أنه في المستقبل المنظور، سيظل الملايين من لاعبي "فورتنايت" الذين يصلون إلى اللعبة من خلال أجهزة آيباد أو آيفون أو أجهزة آبل الأخرى، غير قادرين على تشغيل أحدث محتوى للعبة أو تنزيل تحديثات التطبيق.

ورفعت شركة "إيبيك غيمز" دعوى قضائية ضد شركة آبل في أغسطس/ آب بعد أن أزالت آبل "فورتنايت" من نظامها الأساسي. وألقت آبل باللوم على "إيبيك غيمز" لخرقها المتعمد لشروط عقد المطور عندما سعت "إيبيك غيمز" للتحايل على نظام الدفع داخل التطبيق من آبل – باستخدام تحديث برنامج شجع لاعبي "فورتنيات" على شراء العملة داخل اللعبة مباشرة من "إيبيك غيمز".

وتعني هذه الخطوة أن آبل لا يمكنها أن تأخذ حصتها البالغة 30٪ من عائدات "فورتنايت" على نظام التشغيل iOS، ما دفعها إلى حظر "فورتنايت" وUnreal Engine، وهي أداة برمجية مملوكة لشركة "إيبيك غيمز" يستخدمها مطورو الألعاب وهوليوود على نطاق واسع.

في المحكمة الفيدرالية، طلبت "إيبيك غيمز" من القاضية إيفون غونزاليس أمراً قضائياً أولياً يعيد "فورتنايت" إلى متجر تطبيقات آبل. كما طالبت بإصدار حكم يمنع شركة آبل من الانتقام من الشركة والشركات التابعة لها في الخارج.

وفي حين أن قرار غونزاليس لم يسمح لفورتنايت بالعودة إلى متجر آبل، إلّا أنها حكمت أنه يجب ألا تعاقب Unreal Engine أو الشركات التابعة لشركة إيبيك من قبل آبل.