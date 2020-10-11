دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مساء السبت، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر أكتوبر تشرين الجاري.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، جاءت أسعار شهر أكتوبر منخفضة عن نظيرتها في سبتمبر أيلول الماضي، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91:

1.44 ريال لكل لتر بدلا من 1.47 ريال في شهر سبتمبر

بنزين 95:

1.59 ريال لكل لتر بدلا من 1.63 ريال في شهر سبتمبر

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.