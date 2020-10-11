بسبب "حدث جوهري".. السوق السعودية تعلق تداول أسهم البنك الأهلي وسامبا

نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السوق السعودية "تداول" اليوم، الأحد، عن تعليقها التداول على أسهم مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري ليوم واحد.

وقالت "تداول" في بيان، إن التداول على أسهم مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري علّق بناء على طلب الجهتين، "تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري".

ومن المقرر أن يستمر التعليق لجلسة تداول واحدة، على أن يستأنف تداول الأسهم يوم غد، الاثنين.

وكانت قد أعلنت السوق السعودية في نهاية يونيو/حزيران الماضي عن توقيع مجموعة سامبا اتفاقية إطارية مع البنك الأهلي التجاري لبدء الجهتين دراسات للتفاوض على صفقة اندماج محتملة بينهما، قد تخلق أحد أكبر البنوك في المنطقة العربية.

واتفق الطرفان حينها بشكل غير ملزم على أن يكون البنك الأهلي التجاري هو البنك الدامج، وأن تكون المجموعة هي البنك المندمج، في حال إتمام الصفقة.

كما سيمنح الاندماج مساهمي المجموعة على ما بين 0.736 و0.787 سهم جديد في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في المجموعة.