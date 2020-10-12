دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، يوم الأحد، عن توقيعهما اتفاقية اندماج ملزمة لإقامة كيان موحد يعد من بين الأكبر في المنطقة، بأصول تبلغ 837 مليار ريال، أي 223 مليار دولار.

وذكرت السوق السعودية تداول في بيان يوم الأحد، أنه بموجب الاتفاق، ستدمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي التجاري، حيث ستُنقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، ليستمر البنك في الوجود، بينما ستنقضي مجموعة سامبا وستلغى جميع أسهمها، حتى يصدر البنك الأهلي أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

وسيحصل مساهمو سامبا بعد الاندماج على 0.739 سهم جديد في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في المجموعة.

وقال البيان إن الاندماج سيجعل البنك الأهلي "الدامج"، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 46 مليار دولار.

وأعلنت السوق السعودية، "تداول"، يوم الاثنين عن رفع تعليق التداول على أسهم المجموعتين، بعد أن كانت قد قامت يوم الأحد، 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بتعليق التداول على أسهم البنك الأهلي و سامبا، لجلسة تداول واحدة تمهيداً للإعلان عن الاندماج.