لإطفاء خسائر.. زين السعودية للاتصالات تخفض رأس مالها بـ23٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، زين السعودية، يوم الأحد عن موافقة مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من 1.5 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار بهدف إطفاء خسائر الشركة المتراكمة.

وقال بيان نشرته السوق السعودية، تداول، أن الشركة قررت تخفيض رأس مال الشركة بعد اكتمال النصاب النظامي، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الشركة إنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، وأن نسبة التغير في رأس مال الشركة من عميلة التخفيض ستبلغ 23.1٪، أي بنسبة تخفيض تبلغ 0.23٪ لكل سهم.

وأعلنت الشركة التي تعد ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية، عن إلغاء 135 مليون سهم من أسهم الشركة الحالية، ليبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض حوالي 448 مليون سهم.

وبحسب ما ذكره البيان، فإن قرار التخفيض "سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال".