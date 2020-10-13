دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الإحصاء السعودية تقريراً عن سوق العمل في البلاد للربع الثاني من العام، حيث ظهرت معدلات بطالة السعوديين في أعلى مستوياتها منذ العام 2016، عند نسبة 15.4٪؜، أي أكثر بـ3.1٪؜ من ذات الفترة من العام 2019.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين ليبلغ 9٪؜، بزيادة تبلغ حوالي 3.4٪؜ عن الفترة ذاتها في الربع الثاني من العام الماضي.

وبشكل عام تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير إثر جائحة كورونا، التي كان لها أثر عميق على الاقتصاد السعودي، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في الربع الثاني 59.4٪؜.

ووفقاً للتقرير، لوحظ ارتفاع بمعدل البطالة للسعوديين من 11.8٪ في الربع الأول من 2020 إلى 15.4٪ في الربع الثاني من 2020.

كما ارتفع معدل بطالة الذكور من السعوديين إلى 8.1٪ بارتفاع بنسبة 2.5٪ مقارنة بالربع الأول من 2020. في حين بلغ معدل بطالة الإناث السعوديات 31.4٪ بارتفاع بنسبة 3.2٪ مقارنة بالربع الأول من 2020.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على مستويات تغير البطالة على مدى السنوات الـ4.