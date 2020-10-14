فيسبوك تعلن عن قرارها لحظر الإعلانات المعارضة للقاحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن موقع فيسبوك يوم الثلاثاء أنه لن يسمح بعد الآن بالإعلانات التي تعارض اللقاحات وتشجع الناس على عدم أخذها .

وكتب كانغ تشينغ جن، رئيس قسم الصحة في فيسبوك، وروب ليثرن، مدير إدارة المنتجات في الشركة، في منشور يوم الثلاثاء: "اليوم، نحن بصدد إطلاق سياسة عالمية جديدة تحظر الإعلانات التي تعارض اللقاحات. لا نريد هذه الإعلانات على منصاتنا".

وكتبت الشركة إن الإعلانات التي "تدعم أو تعارض التشريعات أو السياسات الحكومية حول اللقاحات، بما في ذلك لقاح كوفيد 19، ستبقى مسموحة على المنصة".

ووفقاً لفيسبوك، فإنها ستبدأ تنفيذ الحظر في الأيام القليلة المقبلة.