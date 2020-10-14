رئيس مجلس الغرف السعودية: لا استثمار ولا سياحة ولا استيراد من تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.

وقال عجلان العجلان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي. "، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول السعودي قائلا: "حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا."، حسب قوله.

أقولها بكل تأكيد و وضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا.

وكان قد أثير جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ما وُصف بـ"الحملة" السعودية لمقاطعة البضائع التركية، إثر تدهور العلاقات بين البلدين نتيجة خلافات في ملفات عدة تتعلق بالمنطقة.