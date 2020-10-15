البنك الدولي يقترح تمويلاً إضافياً بـ25 مليار دولار للدول الأشد فقراً

قطار "الحياة"..مستشفى على عجلات في الهند حيث الحرمان والعجز والفقر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا البنك الدولي يوم الأربعاء إلى تقديم تمويل إضافي جديد بقيمة 25 مليار دولار للدول الأشد فقداً وتأثراً بجائحة فيروس كورونا.

وقال دافيد مالباس، رئيس البنك الدولي، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20، إنه رغم زيادة البنك الدولي المنح وتسهيل القروض وإطلاق برامج لتخفيف عبء الديون لأشد البلدان فقراً، إلّا أنه لا تزال هناك بعض المشاكل الأساسية المتعلقة بمبادرة تعليق خدمة الديون .

وقال مالباس إن البنك "سيقترح على نواب المؤسسة الدولية للتنمية في وقت لاحق من هذا الشهر حزمة تمويل طارئة إضافية قيمتها 25 مليار دولار"، مناشداً وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الـ20 لتوفير الدعم.

وأشار مالباس إلى أن أحدث بيانات الفقر والاقتصاد تظهر أن جائحة فيروس كورونا والإغلاقات التي تبعتها، تسببت بتفاوت وارتفاع معدلات عدم المساواة بين الاقتصادات المختلفة، مضيفاً أنه رغم أن الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة بات أقل حدة مما كان يُخشى له، إلّا أن الركود في معظم الاقتصادات النامية أصبح كساداً، خاصة بنسبة لأفقر الاقتصادات.