توقف خدمة تويتر على نطاق واسع.. والشركة توضح

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توقفت خدمة تويتر عن العمل على نطاق واسع، الخميس، وسط انتقادات كثيرة يتعرض لها الموقع من المشرعين والمنظمين بالولايات المتحدة.

ولم يتمكن عدد غير معروف من المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم على الموقع والتطبيق على الأجهزة المحمولة، حيث سجل موقع Downdetector المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من 57000 تقرير بحلول الساعة 6 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لينخفض بعد ذلك إلى بضع مئات بحلول الساعة 9 مساء.

وقد أعلن موقع تويتر، مساء الخميس، أن المشكلة "نتجت عن تغيير غير مقصود أجريناه على أنظمتنا الداخلية." وقالت الشركة في حوالي الساعة 8 مساء، إنّه "من المفترض أن يعمل الموقع لدى الجميع في غضون الساعات القليلة المقبلة".

ويأتي هذا العطل في الخدمة بعد أشهر قليلة من الاختراق الكبير لبعض أكبر حسابات على الموقع، بما في ذلك تلك التابعة لباراك أوباما وجو بايدن وجيف بيزوس وكيم كارداشيان ويست، والتي قال المنظمون في نيويورك هذا الأسبوع، إنها نشأت عن عملية احتيال تقني.

وتتعرض مواقع تويتر وفيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة لمنع اختراق منصاتها قبل الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، مع تضييق الخناق على المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة. كما يتم الضغط على الشركات لبذل المزيد من الجهد لتنظيم المحتوى الذي يظهر على منصاتها، حيث تستعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لوضع مسودة قوانين مخصصة لشركات التواصل الاجتماعي بعد عريضة تقدمت بها إدارة ترامب حول الموضوع في وقت سابق من هذا العام.