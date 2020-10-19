شركة صينية تابعة لـ"علي بابا" تستعد لطرح أولي.. قد يكون الأكبر على الإطلاق

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هونغ كونغ (CNN) – سيطرت علي بابا على حصة كبيرة من أحد سلاسل المتاجر الكبرى الرائدة في الصين، بينما تحاول صد منافستها، JD.com، في قطاع تسوق البقالة عبر الإنترنت سريع النمو.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين إنها ستنفق 3.6 مليار دولار لزيادة حصتها في مجموعة "Sun Art Retail" من 36٪ إلى 72٪. وستقدم الشركة بعد ذلك عرضاً عاماً للمساهمين لشراء بقية شركة البيع بالتجزئة.

ودفعت الأخبار سهم Sun Art للارتفاع بما يقرب من 20٪ في هونغ كونغ. وارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في هونغ كونغ بحوالي 1٪.

وتخوض شركة علي بابا معركة شرسة مع منافستها JD.com في سوق المواد الغذائية على الإنترنت في الصين. وكانت قد قالت JD خلال حملة مبيعات سنوية في يونيو/حزيران، إن مبيعات البقالة عبر الإنترنت تضاعفت على مدار العام الماضي.

ويستخدم عمالقة التجارة الإلكترونية مزيجاً من محلات السوبر ماركت الفعلية ومنصات الإنترنت لجذب المتسوقين.

ويقول محلل جيفريز، توماس تشونغ، إن زيادة علي بابا حصتها في Sun Art تشير إلى أن الشركة تضغط من أجل "الرقمنة المتسارعة" للمستهلكين الصينيين في مرحلة ما بعد الوباء. وتدير Sun Art حوالي 500 سوبر ماركت في جميع أنحاء الصين.

وكتب تشونغ في مذكرة يوم الاثنين أن علي بابا "كانت تسلط الضوء على الرقمنة باعتبارها أعظم فرصة لتغيير طريقة عيش الناس وعملهم" وتبحث عن "فرص في تجارة التجزئة التقليدية" من خلال حل مشكلات مثل قابلية التوسع والاستدامة.

وبحسب شركة التحليلات غلوبال داتا، فإن قطاع البقالة عبر الإنترنت في الصين "مهيأ لتحقيق نمو هائل".

وقالت الشركة في تقرير في يونيو/ حزيران إنه مع خروج الصين من قيود الإغلاق في وقت سابق من هذا العام، كان 56٪ من المتسوقين يشترون المواد الغذائية والبقالة عبر الإنترنت بشكل متكرر أكثر من قبل.